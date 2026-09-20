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        Haberler Gündem Trafik İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı

        İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı

        İstanbul'da düzenlenen bisiklet yarışı ve koşu nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ankara istikameti ile Beykoz, Fatih ve Beyoğlu'ndaki bazı güzergahlarda uygulanan trafik düzenlemesinin, yarışların ilerleyişine göre kademeli olarak kaldırılacağı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        Bu yollar trafiğe kapatıldı
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        İstanbul'da düzenlenen L’Étape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı nedeniyle Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün Ankara istikameti ile Beykoz'da bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

        Beykoz Spor Ormanları'ndan başlayacak yarışta sporcular, Çavuşbaşı’ndan TEM Otoyolu’na çıkıp FSM Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası’na geçecek. Seyrantepe’den dönüş yapacak yarışmacılar, yeniden FSM Köprüsü üzerinden Anadolu Yakası’na geçerek Kavacık Kavşağı’ndan Beykoz’a ulaşacak.

        Yarış güzergahı, Yeni Riva Yolu, Riva, Paşamandıra, İshaklı, Polonezköy, Çengeldere ve Çavuşbaşı hattının ardından Beykoz Spor Ormanları’nda sona erecek. Güzergahtaki yollar yarışın durumuna göre kademeli olarak yeniden trafiğe açılacak.

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        FATİH VE BEYOĞLU’NDA DA BAZI YOLLAR KAPATILDI

        İstanbul’da düzenlenen koşu nedeniyle de bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Bu kapsamda Fatih’te Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi’nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü’nün Fatih istikameti trafiğe kapatıldı.

        Fevzipaşa Caddesi ile Galata Köprüsü alternatif güzergâh olarak kullanılabilecek.

        Beyoğlu’nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü’ne katılım yolları araç trafiğine kapatıldı.

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        #L’Étape Türkiye by Tour de France
        #istanbul
        #trafik
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