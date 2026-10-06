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        Haberler Gündem Yargı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin anne ve babasının tutukluluğuna devam kararı

        Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin anne ve babasının tutukluluğuna devam kararı

        Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıya ilişkin davada tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme, sanıklar hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını değerlendirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 10:46 Güncelleme:
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        Anne babanın tutukluluğuna devam
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        Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin davada tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

        KAHRAMANMARAŞ'TA ARA KARAR

        Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Ekim tarihli ara kararında sanıklar Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk durumlarını ayrı ayrı değerlendirdi. Mahkeme, isnat edilen suçların niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin bulunması, tutuklama nedenleri ve öngörülen ceza miktarını dikkate alarak her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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        Kararda, sanıkların adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarının bu aşamada yetersiz kalacağı değerlendirmesine yer verildi.

        Mahkeme ayrıca, önceki ara kararların aynen devamına ve gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdi.

        "TUTUKLULUK HALİNE KARAR VERİLDİ"

        Karar, oy birliğiyle verilirken ailelerin avukatı Özcan Kara kararı değerlendirdi.

        Kara, "Okul saldırısı davasının 4 Eylül tarihinde duruşması yapılmıştı ve Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi şüpheli Uğur Mersinli tutukluluk halinin devamına, anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar vermişti.

        Bu karara itirazımız üzerine Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi annenin tekrar tutuklanmasına karar vermişti. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk değerlendirme kararı verdi.

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        Bu kararında mahkemenin vurguladığı, kuvvetli suç şüphesinin varlığı nedeniyle hem anne, hem de babanın tutukluluk haline oy birliği ile karar verdi. Bu anlamda adaletin tecelli ettiğini düşünüyorum" dedi.

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