Kore gazisi Binnet Kaya, hayatını kaybetti
Kocaeli'de yaşayan Kore Gazisi Binnet Kaya, 89 yaşında hayatını kaybetti
Giriş: 23 Kasım 2026 - 11:20 Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Binnet Kaya, 89 yaşında hayatını kaybetti.
İHA'da yer alan habere göre; Aslen Kars'ın Akyaka ilçesinden olan ve Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden, 6 çocuk babası Binnet Kaya'nın bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.
Kaya'nın cenazesi, bugün Fatih Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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