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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de 51 yaşındaki imam mezarlıkta ölü bulundu

        Mersin'de 51 yaşındaki imam mezarlıkta ölü bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde Yanıkdam Camisi'nde görevli 51 yaşındaki imam Halil Kısa, odun kesmek için gittiği mahalle mezarlığında ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 10:39 Güncelleme:
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        İmam mezarlıkta ölü bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir imam mahalle mezarlığında ölü bulundu.

        ODUN KESMEK İÇİN GİTTİ

        AA'daki habere göre olay; Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Yanıkdam Camisi'nde görevli Halil Kısa (51) ikindi namazının ardından iddiaya göre odun kesmek için Alibeyli Mahallesi'ndeki mezarlığa gitti.

        Kısa'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine mezarlığa 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık personeli, mezarlıkta hareketsiz yatan imamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ağaçtan düşmesi sonucu öldüğü değerlendirilen Kısa'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

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        #Mersin
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