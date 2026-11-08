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        Haberler Gündem Sivas'ta kar yağışı etkili oldu: Ulaşımda aksamalar meydana geldi

        Sivas'ta kar yağışı etkili oldu: Ulaşımda aksamalar meydana geldi

        Sivas'ın Gölova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan yaklaşık 30 araç, Karayolları ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışmasının ardından kurtarıldı. Hafik ilçesinde de kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksadığı köy yolları, ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 13:28 Güncelleme:
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        Kar yağışı ulaşımı aksattı

        Sivas'ın Gölova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, yolda kalan yaklaşık 30 araç, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        DHA'daki habere göre; havaların soğumasıyla Sivas'ta rakımın yüksek olduğu bölgelerde kar yağmaya başladı. Gölova ilçesi Karayakup köyü yakınlarında, sürücüler kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Trafikte aksamaların yaşandığı bölgede yaklaşık 30 araç yolda kaldı.

        Karayolları ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışmasının ardından yolun trafiğe açılmasıyla araçlar bulundukları yerden kurtarıldı. Hafik ilçesi Tozanlı bölgesi Kamışbeli mevkisinde de yoğun kar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım aksamalar yaşandı.

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        İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonrası yollar trafiğe açıldı. Gürün ve Akıncılar ilçesinde de yüksek kesimli köyler kar yağışıyla beyaza büründü.

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