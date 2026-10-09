İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Maltepe’deki bina çökmesi için taziye mesajı
İstanbul'un Maltepe ilçesinde kısmen çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti, enkazdan 14 kişi çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirterek hayatını kaybedenler için taziye, yaralılar için acil şifa mesajı yayımladı
İstanbul’un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi, can kayıplarıyla sonuçlandı. Enkazda yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, binadaki kısmi çökme sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Enkazdan 14 kişinin çıkarıldığını belirten Çiftçi, 4 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini kaydetti..png
BAKAN ÇİFTÇİ’DEN TAZİYE MESAJI
Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Çiftçi, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara ise acil şifa temennisinde bulundu.
Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“İlk andan itibaren büyük bir gayret ve fedakarlıkla görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Cenabıhak milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin.”