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        İzmir'de "rüşvet almak" suçundan yargılanan 2 memura hapis cezası

        İzmir'de icra dosyasını öne aldırma karşılığında avukattan rüşvet aldıkları iddiasıyla yargılanan icra müdür yardımcısı ile icra katibi, "rüşvet almak" suçundan 2'şer yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 17:18 Güncelleme:
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        "Rüşvet" suçundan yargılanan 2 memura hapis cezası

        İzmir'de, icra dosyasını öne aldırma karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen icra müdür yardımcısı ile icra katibi, 2'şer yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        AA'daki habere göre; İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar icra müdür yardımcısı Y.D. ve icra katibi B.B. ile avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı iki sanığın da "rüşvet almak" suçundan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

        Mütalaayı kabul etmediklerini belirten Y.D.'nin avukatı, müvekkilinin rüşvet almadığını, bu yönde bir kayıt bulunmadığını ileri sürdü.

        B.B.'nin avukatı ise suçlamaları reddederek, müvekkilinin kamu zararına neden olmadığını, menfaat sağlama kastının bulunmadığını savundu.

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        Mahkeme heyetinin söz verdiği B.B. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

        Y.D. ise rüşvet konusunun gerçekleşmediğini, olayın bir tuzak olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların TCK'nin 252/2 ve diğer ilgili maddeleri uyarınca 6'şar yıl hapis cezası almalarına, bu cezayı 3 yıla düşürüp indirim uygulayarak 2'şer yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

        Ne olmuştu?

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Mayıs 2025'te, İzmir İcra Müdürlüğünde bulunan bir dosya kapsamında görevli icra müdür yardımcısı Y.D. ile icra katibi B.B'nin yapacakları iş karşılığında maddi menfaat temin etmek istedikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

        Sanıkların avukattan 180 bin lira rüşvet aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, sanıkların "rüşvet almak" suçunu fikir ve eylem birliği içinde işledikleri belirtilmiş, TCK'nin 252/2 ve diğer ilgili maddeleri uyarınca 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

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