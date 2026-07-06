İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Mayıs 2025'te, İzmir İcra Müdürlüğünde bulunan bir dosya kapsamında görevli icra müdür yardımcısı Y.D. ile icra katibi B.B'nin yapacakları iş karşılığında maddi menfaat temin etmek istedikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Sanıkların avukattan 180 bin lira rüşvet aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, sanıkların "rüşvet almak" suçunu fikir ve eylem birliği içinde işledikleri belirtilmiş, TCK'nin 252/2 ve diğer ilgili maddeleri uyarınca 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.