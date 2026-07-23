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        Haberler Gündem İzmit Belediyesi’ne operasyon; şüpheliler adliyeye sevk edildi

        İzmit Belediyesi’ne operasyon; şüpheliler adliyeye sevk edildi

        İzmit Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 07:37 Güncelleme:
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        Fatma Kaplan Hürriyet adliyeye sevk edildi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmit Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli ve etkin pişmanlık ifadeleri ile gizli tanık beyanları doğrultusunda 20 Temmuz Pazartesi günü operasyon düzenlendi.

        Kocaeli, Antalya, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, belediye yöneticileri ve belediyede ihaleye girmiş olan çeşitli firmaların yetkililerinin bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.

        Operasyon kapsamında İzmit Belediyesi’nde de arama yapıldı. ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Rüşvet’ ve ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul’a getirildi.

        SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

        AA'daki habere göre; Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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