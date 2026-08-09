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        Haberler Gündem Güncel Karaman'daki kazada ağır yaralanan Hasan Karaca, 25 gün sonra hayatını kaybetti

        Karaman'daki kazada ağır yaralanan Hasan Karaca, 25 gün sonra hayatını kaybetti

        Karaman'da otomobilin çarptığı üç tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü 75 yaşındaki Hasan Karaca, kaldırıldığı hastanede 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 15 Temmuz'da meydana gelen kazada ağır yaralanan Karaca'nın tedavi gördüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 12:01 Güncelleme:
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        25 gün sonra hayatını kaybetti

        Karaman'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü 75 yaşındaki Hasan Karaca, tedavi gördüğü hastanede 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaza, 15 Temmuz 2026 tarihinde akşam saatlerinde Siyahser Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Hasan Karaca'nın kullandığ üç tekerlekli elektrikli bisiklete, K.T.G. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 25 gündür tedavisi süren Hasan Karaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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