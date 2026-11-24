Kartal Belediyesi yetkililerinin, kentsel dönüşüm kapsamında riskli binalara ilişkin hazırlanan ölçüm raporlarında usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, 8 riskli binanın toplam inşaat alanının 400 ile 1000 metrekare arasında fazla gösterildiği tespit edilirken, şüphelilerin MASAK hesap hareketleri ve HTS baz kayıtları da incelendi.