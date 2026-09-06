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        KPSS heyecanı başladı

        KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün gerçekleştiriliyor. Sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika süre verilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        KPSS heyecanı başladı

        Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gelmeye başladı. Saat 10.15’te başlayan sınav öncesinde okul çevrelerinde yoğunluk yaşanırken, adayların heyecanlı oldukları görüldü.

        İHA'nın haberine göre sınava girecekleri okullara erken saatlerde gelen adaylar, giriş belgeleri ve kimlikleriyle birlikte sınav binalarına yöneldi.

        Bazı adaylar okul önünde son kez notlarını gözden geçirirken, bazı adaylar ise yakınlarıyla birlikte sınav saatini bekledi.

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        Sınav kuralları kapsamında bina içerisine alınmayan çanta, telefon ve benzeri özel eşyalarını beraberlerinde getiren adaylar, eşyalarını sınav öncesinde okul çevresinde oluşturulan emanet noktalarına bıraktı.

        "80 PUAN ALIP ATANMAK İSTİYORUM"

        KPSS’ye ilk kez girdiğini belirten bir aday, uzun süredir sınava hazırlandığını ifade ederek, "İlk defa giriyorum, çok heyecanlıyım. Yalova Üniversitesi Tarih Bölümünden yeni mezun oldum. Umarım iyi geçer. İyi hazırlandım. Hedefim 80 üzeri ve hedefime ulaşacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 3-4 aydır düzenli şekilde çalıştığını anlatan aday, "Zordu, çok uykusuz günler geçirdim. 1 yıllık bir çalışmam olmadı ama 3-4 aydır çalışıyorum. Her gün kütüphaneye gidiyorum. Hemşirelik mezunuyum. Hedefim 80 puan almak ve atanmak" diye konuştu.

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        1 MİLYON 708 BİN 329 ADAY SINAVA GİRECEK

        KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu toplam 145 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika süre verilecek. Saat 10.15’te başlayacak sınav için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğunu açıklamıştı.

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