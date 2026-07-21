Kurtulmuş, Dervişoğlu ile görüşecek
Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş saat 13.00'te İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Meclis'te görüşecek.
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 12:37 Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile bir araya gelecek.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile bir araya gelecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya gelecek.
Görüşme, yarın saat 13.00'te gerçekleşecek. Kurtulmuş'un, Dervişoğlu ile Meclis'te görüşeceği bildirildi.
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