Manavgat'ta şömineyi benzinle yakmak isteyen kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şömineyi benzinle yakmak isteyen bir kişi yaralandı. Yangın nedeniyle ev de kullanılmaz hale geldi
Giriş: 29 Ekim 2026 - 09:14 Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şömineyi benzinle tutuşturmak isteyen kişinin neden olduğu yangında bir kişi yaralandı, ev kullanılamaz hale geldi.
Taşağıl Mahallesi'nde yaşayan Kerim Aydilek (54), evindeki şöminede bulunan odunları benzin dökerek yakmak istedi. Bu sırada parlayan ateşin çevreye sıçraması sonucu evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yaralanan Aydilek, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Aydilek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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