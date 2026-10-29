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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manavgat'ta şömineyi benzinle yakmak isteyen kişi yaralandı

        Manavgat'ta şömineyi benzinle yakmak isteyen kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde şömineyi benzinle yakmak isteyen bir kişi yaralandı. Yangın nedeniyle ev de kullanılmaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 09:14 Güncelleme:
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        Şömineyi benzinle yakmak istemişti!

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde şömineyi benzinle tutuşturmak isteyen kişinin neden olduğu yangında bir kişi yaralandı, ev kullanılamaz hale geldi.

        Taşağıl Mahallesi'nde yaşayan Kerim Aydilek (54), evindeki şöminede bulunan odunları benzin dökerek yakmak istedi. Bu sırada parlayan ateşin çevreye sıçraması sonucu evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yaralanan Aydilek, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan Aydilek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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