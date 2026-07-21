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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da kazada yaralanan genç 9 gün sonra hayatını kaybetti

        Manisa'da kazada yaralanan genç 9 gün sonra hayatını kaybetti

        Manisa'da 18 yaşındaki Arda Çamtepe, devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı. 12 Temmuz'da meydana gelen kazada yaralanan Çamtepe, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 9 gündür yaşam mücadelesi veren genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 14:22 Güncelleme:
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        9 gün sonra hayatını kaybetti
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        TRAKTÖR DEVRİLDİ

        AA'daki habere göre olay; Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Arda Çamtepe'nin (18) kullandığı traktör, 12 Temmuz'da Örencik Mahallesi yakınlarında devrildi.

        Kazada yaralanan Çamtepe, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        9 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Daha sonra da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Arda Çamtepe, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çamtepe'nin cenazesi, Örencik Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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