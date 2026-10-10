Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi
Giriş: 10 Ekim 2026 - 22:21 Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.08'de Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yalova’ya 4.6 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği 7.96 kilometre olarak kaydedildi.
İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
İstanbul'da depremi hisseden bazı vatandaşlar sokağa çıktı.
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