Muğla’nın Menteşe ilçesinde makilik ve ormanlık bölgede çıkan yangını söndürme çalışmaları başladı.

İHA'nın haberine göre Çiftlik Mahallesi’nde makilik ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı sonrasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi başladı.