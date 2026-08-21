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        Haberler Gündem Güncel Muğla'da orman yangını başladı!

        Muğla'da orman yangını başladı!

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde makilik ve ormanlık bölgede yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        Muğla'da orman yangını başladı!

        Muğla’nın Menteşe ilçesinde makilik ve ormanlık bölgede çıkan yangını söndürme çalışmaları başladı.

        İHA'nın haberine göre Çiftlik Mahallesi’nde makilik ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangın ihbarı sonrasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi başladı.

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        #son dakika
        #orman yangını
        #Muğla
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