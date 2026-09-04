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        Haberler Gündem Güncel Suikast timindeki Karatepe'ye maddi yardımda bulunan 10 şüpheli yakalandı!

        Suikast timindeki Karatepe'ye maddi yardımda bulunan 10 şüpheli yakalandı!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'ye firari durumdayken maddi yardımda bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli Eskişehir ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 09:48 Güncelleme:
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        FETÖ'cü Karatepe soruşturması: 10 gözaltı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'ye firari durumdayken maddi yardımda bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli Eskişehir ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda yakalandı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından Muğla'ya gönderileceği öğrenildi.

        İHA'nın haberine göre Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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        Soruşturma kapsamında, FETÖ Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı oldukları yönünde tespit ve teşhis yapılan şüpheliler ile Burkay Karatepe'den ele geçen ve incelemesi yapılan dijital materyallerde, firari olarak arandığı dönemde maddi yardımda bulundukları yönünde tespit yapılan şüphelilere yönelik İstanbul ilinde 5 şüpheliye, Eskişehir ilinde 5 şüpheliye yönelik olmak üzere toplam 10 şüpheli için bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, dijital materyallere el konuldu. Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelilerin teslim alınarak Muğla iline getirileceği öğrenildi.

        Fotoğraf: DHA

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