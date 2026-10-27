İstanbul'da kaza, saat 09.25 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek bir otomobil ve bir kamyonete çarptıktan sonra bariyeri aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştü.

YARALILAR VAR

DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü sağlanırken yoğunluk oluştu.