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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kamyon karşı şeride geçti! Yaralılar var

        Kamyon karşı şeride geçti! Yaralılar var

        İstanbul Sultangazi'de, kontrolden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek iki araca çarptı, ardından yaklaşık 5 metre yüksekten aşağı uçtu. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 09:33 Güncelleme:
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        Kamyon karşı şeride geçti! Yaralılar var

        İstanbul'da kaza, saat 09.25 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek bir otomobil ve bir kamyonete çarptıktan sonra bariyeri aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştü.

        YARALILAR VAR

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü sağlanırken yoğunluk oluştu.

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