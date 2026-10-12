Tütün işleme tesisinde yangın!
Mersin'in Tarsus ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tütün işleme tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevke dilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Giriş: 12 Ekim 2026 - 11:18 Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir tütün işleme tesisinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre kentte organize sanayi bölgesindeki tütün işleme tesisinde saat 10.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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