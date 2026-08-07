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        Haberler Gündem Güvenlik Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 14 gözaltı kararı

        Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 14 gözaltı kararı

        Ankara'da uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu kullanma ve fuhuş suçlarına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 8'i yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 09:07 Güncelleme:
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        Uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı kararı

        Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 8’i yakalandı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda; uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Ayrıca şüphelilerin evlerinde arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken, 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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