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        Haberler Gündem 3. Sayfa Van Gölü'nde can simidiyle açılan 3 kişi mahsur kaldı

        Van Gölü'nde can simidiyle açılan 3 kişi mahsur kaldı

        Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü'ne can simidiyle açılan 2'si kadın, 1'i çocuk 3 kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya dönemeyerek mahsur kaldı. Kıyıdan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta mahsur kalan 3 kişi, AFAD, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumu ağır olan kadınlardan biri hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 13:19 Güncelleme:
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        Van Gölü'nde 3 kişi mahsur kaldı
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        Van'ın Tuşba ilçesinde piknik yapmak için geldikleri göl kenarında can simidiyle açılan ve rüzgarın etkisiyle sürüklenen 2'si kadın, 1'i çocuk 3 kişi, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

        İHA'daki haber göre olay, Tuşba ilçesi Çakırbey mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, piknik yapmak amacıyla bölgede bulunan bir aileden 2 yetişkin kadın ve 1 çocuk, can simidiyle Van Gölü'ne açıldı. Kıyıdan yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan 3 kişi, şiddetli rüzgar ve göl şartları nedeniyle geri dönemeyerek su üzerinde mahsur kaldı.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay bölgesine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan dalgıç ekipleri tarafından Van Gölü içerisinde başlatılan arama-kurtarma çalışmaları neticesinde, su üzerinde mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı. Ekiplerin başarılı operasyonuyla mahsur kalan vatandaşlar güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

        Kıyıya çıkarılan şahıslardan birinin çocuk, diğer iki şahsın ise yetişkin kadın olduğu tespit edildi. Yetişkin kadınlardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu değerlendirilirken, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık durumu ağır olan şahıs, ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastaneye sevk edildi.

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        #van
        #Tuşba
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