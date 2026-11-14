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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kars'ta göçmenler tarihi tabyada gizlenirken yakalandı

        Kars'ta göçmenler tarihi tabyada gizlenirken yakalandı

        Kars'ta düzenlenen operasyonda 54 düzensiz göçmen, tarihi Karadağ Tabyası'nda gizlenirken yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 10:42 Güncelleme:
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        Tarihi tabyada gizlenirken yakalandılar

        Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, düzensiz göçmenlere yönelik saha çalışması başlattı.

        Bu kapsamda, Karadağ Mahallesi'ndeki tabyaya düzensiz göçmenlerin getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 54 düzensiz göçmen Karadağ Tabyası'nda yakalandı.

        Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor.

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