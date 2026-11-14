Tarihi tabyada gizlenirken yakalandılar

Kars'ta göçmenler tarihi tabyada gizlenirken yakalandı
Kars'ta düzenlenen operasyonda 54 düzensiz göçmen, tarihi Karadağ Tabyası'nda gizlenirken yakalandı
Giriş: 14 Kasım 2026 - 10:42 Güncelleme:
Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, düzensiz göçmenlere yönelik saha çalışması başlattı.
Bu kapsamda, Karadağ Mahallesi'ndeki tabyaya düzensiz göçmenlerin getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 54 düzensiz göçmen Karadağ Tabyası'nda yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor.
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