Tekirdağ Büyükşehir'den tüm ilçelerde "Eşiklik Durağı" uygulaması
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında 11 ilçede bulunan otobüs duraklarında "Eşitlik Durağı" uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında "Eşitlik Durağı" mesajları ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kentin 11 ilçesinde, yoğun kullanılan bölgelerdeki otobüs durakları "Eşitlik Durağı" temasıyla giydirildi.
Günlük yaşamda çok sayıda vatandaşın kullandığı otobüs duraklarında gerçekleştirilen uygulamayla, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve eşitlik bilincinin güçlendirilmesine yönelik mesajların daha geniş kesimlere ulaştırılması hedefleniyor.
Kamusal alanlarda görünür hale getirilen "Eşitlik Durağı" mesajlarıyla şiddete karşı ortak sorumluluğa ve dayanışmanın önemine dikkat çekiliyor.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Malkara'da Hacıevhat, Şarköy'de İstiklal, Ergene'de Sağlık, Saray'da Ayaspaşa, Süleymanpaşa'da Değirmenaltı, Marmaraereğlisi'nde Cedit Ali Paşa, Hayrabolu'da İlyas, Muratlı'da Muradiye, Çerkezköy'de Gazi Osman Paşa, Çorlu'da Şeyh Sinan mahalleleri ile Kapaklı'da İnönü Caddesi üzerindeki otobüs durakları uygulamaya dahil edildi.