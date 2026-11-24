Güneşe hasret büyüyen Cemile'nin saç hayali gerçek oldu

halk arasında 'güneşe çıkamama hastalığı' olarak da bilinen nadir görülen Xeroderma Pigmentosum (XP) teşhisi konulan Çemile Hanım Bozkurt'un (11) saçları, tedavinin etkisiyle zamanla döküldü. Manifest grubu üyelerinden Zoktay'ın saçlarını beğenen Cemile'ye kuaför Mehmet Yıldırım tarafından hayalleri... Daha Fazla Göster halk arasında 'güneşe çıkamama hastalığı' olarak da bilinen nadir görülen Xeroderma Pigmentosum (XP) teşhisi konulan Çemile Hanım Bozkurt'un (11) saçları, tedavinin etkisiyle zamanla döküldü. Manifest grubu üyelerinden Zoktay'ın saçlarını beğenen Cemile'ye kuaför Mehmet Yıldırım tarafından hayallerindeki peruk takıldı. Cemile Bozkurt, "Güneşe çıkamıyorum çocukluğumu yaşamadım. Mesela hiç çocukken parka gidemedim. İlk saç yapılacağını duyduğum zaman çok mutlu oldum" dedi. (DHA) Daha Az Göster