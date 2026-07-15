Ters şeritten giden sürücüye 90 bin lira ceza

Düzce'nin Kervan kavşağında meydana gelen olayda, kavşaktan otogar istikametine seyir halinde olan bir otomobil, şeridinin içerisinde ve ters şeritten gelen araç ile karşı karşıya geldi.

Otomobilin kamerasına yansıyan görüntüler İl Emniyet Müdürlüğü'ne iletilirken, kayıtlar ve KGYS görüntülerini inceleyen ekipler araç plakasını tespit etti.

Ekipler tarafından yapılan inceleme sonrasında sürücüye ters şeritten gittiği için 90 bin lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.