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        Haberler Gündem Trafik Düzce'de ters şeritten giden sürücüye 90 bin lira ceza yazıldı

        Düzce'de ters şeritten giden sürücüye 90 bin lira ceza yazıldı

        Düzce'de Kervan mevkisinde ters şeritten ilerleyen sürücüye 90 bin lira ceza yazıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 16:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ters şeritten giden sürücüye 90 bin lira ceza
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        Düzce'nin Kervan kavşağında meydana gelen olayda, kavşaktan otogar istikametine seyir halinde olan bir otomobil, şeridinin içerisinde ve ters şeritten gelen araç ile karşı karşıya geldi.

        Otomobilin kamerasına yansıyan görüntüler İl Emniyet Müdürlüğü'ne iletilirken, kayıtlar ve KGYS görüntülerini inceleyen ekipler araç plakasını tespit etti.

        Ekipler tarafından yapılan inceleme sonrasında sürücüye ters şeritten gittiği için 90 bin lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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