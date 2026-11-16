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        Haberler Gündem Çevre Tuzla Belediyesi'ne 11’inci Altın Karınca ödülü

        Tuzla Belediyesi'ne 11’inci Altın Karınca ödülü

        İstanbul'un Tuzla Belediyesi, Enerji İzleme ve Bina Yönetim Sistemi projesiyle Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 11'inci Altın Karınca Ödülleri'nde İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde ödül kazandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 18:22 Güncelleme:
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        Tuzla Belediyesi'ne Altın Karınca ödülü

        Tuzla Belediyesi, enerji verimliliğini artırmak ve çevresel etkileri azaltmak amacıyla hayata geçirdiği Enerji İzleme ve Bina Yönetim Sistemi projesiyle Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Altın Karınca Ödülleri kapsamında proje, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde ödül kazandı.

        Altın Karınca Ödülleri’nde jüri değerlendirmesi sonucunda 10 kategoride 50 belediyenin 66 projesi ödül kazandı. Afet ve risk yönetiminden çevre yönetimine, sosyal hizmetlerden dijitalleşmeye kadar farklı alanlarda geliştirilen projeler arasından seçilen çalışmalar, yerel yönetimlerin iyi uygulama örnekleri olarak öne çıktı.

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        Tuzla Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Enerji Yönetim Sistemi Yazılımı, belediyeye ait tesis, bina, altyapı ve üretim sahalarındaki elektrik, su ve doğal gaz tüketimlerinin tek bir merkezden izlenmesine, analiz edilmesine ve yönetilmesine imkân sağlıyor. Elektrik üretim ve tüketim verileri de OSOS veri toplama sistemleri üzerinden merkezi platformda bir araya getiriliyor.

        Sistem sayesinde belediyeye ait enerji faturaları yazılım üzerinden otomatik olarak okunup işlenebiliyor. Elektrik, su ve doğal gaz tüketimleri ayrı ayrı takip edilirken toplam tüketim, maliyet, fatura sayısı ve enerji üretimine ilişkin veriler de analiz edilebiliyor. Ayrıca enerji tüketimindeki eğilimler ve olası kayıplar veri temelli olarak değerlendirilebiliyor.

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        OSOS entegrasyonu bulunan abonelerin saatlik elektrik tüketimleri takip edilerek birim fiyat kontrollerinin yapılması ve indüktif-kapasitif reaktif aşım kaynaklı cezaların önüne geçilmesi için uyarı mekanizması oluşturulması da sistemin özellikleri arasında yer alıyor. Abonelerin konumlarının harita üzerinden görüntülenebildiği platformda, fatura, tüketim ve maliyet bilgilerine de ulaşılabiliyor.

        Enerji tüketimlerinin sistematik, sürdürülebilir ve ölçülebilir biçimde yönetilmesini amaçlayan proje ile enerji verimliliğinin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve çevresel etkinin azaltılması hedefleniyor. Sistem üzerinden oluşturulan aylık ve yıllık raporlarla tüketim verileri değerlendirilirken enerji verimliliğini artırmaya yönelik önlemlerin belirlenmesi ve sonuçlarının takip edilmesi de mümkün oluyor. Enerji Yönetim Sistemi Yazılımı, aynı zamanda işletme kaynaklarının daha verimli kullanılmasına ve enerji verilerine dayalı karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi bekleniyor.

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