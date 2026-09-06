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        Uzaydan İstanbul

        Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar tarafından çekilen İstanbul fotoğrafları paylaşıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 12:50 Güncelleme:
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        Uzaydan İstanbul

        Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), İstanbul'a ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

        İHA'nın haberine göre görsellerde megakentin gece ve gündüz uzaydan çekilen görüntüleri yer aldı.

        Fotoğraflarda Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran Boğaziçi ile İstanbul Havalimanı net bir şekilde görüldü.

        Fotoğraflar arasında İstanbul'un 2012, 2023 ve 2025 yıllarında farklı tarihlerde çekilmiş arşiv görüntüleri de yer aldı.

        Astronotların gözünden paylaşılan bu görüntüler, İstanbul'un uzaydan çekilen en net ve etkileyici kareleri arasında yerini aldı.

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        #haberler
        #Uluslararası Uzay İstasyonu
        #istanbul
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