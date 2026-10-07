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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı adamı darp ederek senet imzalattılar!

        Yaşlı adamı darp ederek senet imzalattılar!

        Burdur'da yaşlı bir adamın darp edilerek zorla boş senet imzalatıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 10:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yaşlı adamı darp ederek senet imzalattılar!
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        Burdur'da 72 yaşındaki bir adamın darp edilerek zorla boş senet imzalatıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada boş senet ele geçirildi.

        İddiaya göre, 72 yaşındaki Hasan A., Emine Ü. ve sevgilisi olduğu belirtilen Tekin D. tarafından önce darp edildi. Şüphelilerin daha sonra Hasan A.'ya zorla boş senet imzalattığı öne sürüldü.

        Yaşadığı olayın ardından polise giderek şikayetçi olan Hasan A.'nın başvurusu üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışma çerçevesinde Emine Ü. ve sevgilisi Tekin D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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        Şüphelilerden Tekin D.'nin evinde polis ekiplerince yapılan aramada boş senet bulundu. Ele geçirilen senet muhafaza altına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emine Ü. ve Tekin D., işlemlerinin ardından Burdur Adliyesi'ne sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece 2 şüpheli, yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.

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