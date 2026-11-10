Yeşil Mutabakat genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hazırlanan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı (2026-2030)" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Günümüzde doğal kaynakların iklim değişikliği, sanayileşme, nüfus artışı ve savaşlar gibi küresel gelişmeler nedeniyle önemli ölçüde azalmasından dolayı bu kaynakların etkili ve verimli şekilde yeniden kullanılabilir hâle gelmesi için küresel ölçekte iş birliklerinin kurulması gerekli bir hâl almıştır. Bu çerçevede başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası kuruluşlar nezdinde yeşil dönüşüme ilişkin çalışmalar hız kazanmıştır. Söz konusu çalışmalar sayesinde karbon fiyatlandırması, döngüsel ekonomi, yeşil teknolojiler ve sanayinin karbonsuzlaştırılması gibi farklı alanlarda yeni politikalar belirlenmiş ve mevzuat düzenlemeleri yürürlüğe konulmuştur. Bu gelişmelerle beraber yeşil dönüşüm yalnızca çevre ve iklim politikalarının değil, aynı zamanda sanayi, ticaret, yatırım ve rekabetçilik politikalarının da temel belirleyici unsurlarından biri hâline gelmiştir.

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Bu süreçte Ülkemiz de bütüncül bir yaklaşımla belirlemiş olduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, yeşil dönüşümünü hızlandırmak adına iklim mevzuatının ve karbon fiyatlandırma altyapısının geliştirilmesi, sanayi sektöründe yeşil dönüşümün desteklenmesi, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, döngüsel ekonomiye geçiş ve sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması başta olmak üzere önemli adımlar atmıştır. Bu itibarla, Ülkemiz ekonomisinin yeşil tedarik zincirlerine entegrasyonunun güçlendirilmesi, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği kapsamında devam eden ekonomik bütünleşme sürecinin ileriye taşınması ve yeşil dönüşümün sunduğu fırsatlardan azami ölçüde yararlanılması amacıyla 16/7/2021 tarihli ve 31543 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2021/15 sayılı Genelge ile yürürlüğe konulan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"nın küresel ve bölgesel gelişmeler ile Ülkemizin yeşil dönüşüm alanındaki politika ve öncelikleri doğrultusunda güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

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Bu kapsamda Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör paydaşlarının katkılarıyla yeşil ve dijital dönüşümün birlikte ele alındığı ikiz dönüşüm yaklaşımı esas alınarak hazırlanan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı (2026-2030)" Ticaret Bakanlığının resmi internet adresinde (www.ticaret.gov.tr) yayımlanacaktır. Eylem Planında yer alan eylemlere ilişkin gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere 2021/15 sayılı Genelge ile oluşturulan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu; Ticaret Bakanının veya görevlendireceği bakan yardımcısının başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları ile Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı, Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekilinin katılımıyla faaliyetlerini sürdürecektir.

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Eylem Planı kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları sorumlu ve ilgili oldukları eylemlere ilişkin yıllık gelişme raporlarını Ticaret Bakanlığına gönderecekler; Eylem Planının uygulanmasına ilişkin gelişmeler Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu tarafından izlenecek ve değerlendirilecektir. "Yeşil Mutabakat Eylem Planı (2026-2030)" kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, Eylem Planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim."

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.