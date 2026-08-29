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        Haberler Gündem Zafer Bayramı’nda Türkiye genelindeki askeri müzeler ziyaretçilerini ağırlayacak

        Zafer Bayramı’nda Türkiye genelindeki askeri müzeler ziyaretçilerini ağırlayacak

        Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında askeri müzelerin vatandaşlara ücretsiz açık olacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 16:13 Güncelleme:
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        Askeri müzeler 30 Ağustos'ta ücretsiz

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla askeri müzelerin ücretsiz ziyaret edilebileceğini açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Zafer Bayramı’nda askeri müzelerin tüm vatandaşların ziyaretine açık olacağı belirtildi.

        9 ASKERİ MÜZE ZİYARETÇİLERİ BEKLEYECEK

        Ücretsiz ziyaret kapsamında Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, Çanakkale Deniz Müzesi, Hatay Deniz Müzesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmir Müze Gemiler, İzmit Müze Gemiler, Mersin Deniz Müzesi ve Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi ziyaret edilebilecek.

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        MSB paylaşımında, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda askeri müzeler tüm halkımızın ziyaretine ücretsiz açık olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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        #askeri müzeler
        #30 ağustos
        #haberler
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