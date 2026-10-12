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        Haberler Gündem Güncel Zeytin toplarken arı soktu, can verdi!

        Zeytin toplarken arı soktu, can verdi!

        Manisa'da yaşanan kahreden olayda, zeytin hasadı için bahçeye giden 54 yaşındaki Hulusi Koz, arı sokması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 12:32 Güncelleme:
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        Zeytin toplarken arı soktu, can verdi!

        Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Üçavlu Mahallesi’nde meydana gelen üzücü olayda, zeytin hasadı için bahçeye giden 54 yaşındaki, 3 çocuk babası arı sokması sonucu yaşamını yitirdi.

        İHA'nın haberine göre olay, 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 11.30 sıralarında bir zeytin bahçesinde meydana geldi. Zeytin hasadı yapmak üzere akrabalarıyla birlikte bahçeye giden Hulisi Koz’u, çalıştığı sırada arı soktu.

        Arı sokmasının ardından aniden fenalaşan Koz'un şoka girdiği ve kısa süre içerisinde bilincini kaybederek yere yığıldığı öğrenildi. Yaşanan durumu fark eden yakınları, büyük panik yaşayarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

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        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Hulusi Koz’a müdahalede bulundu. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 54 yaşındaki Koz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Zeytin hasadının devam ettiği dönemde yaşanan ölüm olayı, Koz’un ailesi, yakınları ve Üçavlu Mahallesi sakinlerini yasa boğdu.

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        #haberler
        #Manisa
        #Akhisar
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