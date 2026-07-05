Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı

Bursa'da FİP hastalığına yakalanan ve yaşama şansı çok düşük olduğu söylenen "Başkan" isimli kedi, sahibinin büyük fedakarlığıyla hayata tutundu. Tedavi masraflarını karşılayabilmek için atını satan Şule Özcan'ın duygulanarak anlattığı mücadele, bugün Başkan'ın denizde yüzdüğü ve Uludağ'da kar üzeri... Daha Fazla Göster

Bursa'da FİP hastalığına yakalanan ve yaşama şansı çok düşük olduğu söylenen "Başkan" isimli kedi, sahibinin büyük fedakarlığıyla hayata tutundu. Tedavi masraflarını karşılayabilmek için atını satan Şule Özcan'ın duygulanarak anlattığı mücadele, bugün Başkan'ın denizde yüzdüğü ve Uludağ'da kar üzerinde kaydığı görüntülerle mutlu bir hikayeye dönüştü. Daha Az Göster