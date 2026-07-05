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        Haberler Gündem Güncel Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı

        Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı

        Zonguldak'ta elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 09:10 Güncelleme:
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        Zonguldak'ta deniz yasağı
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        Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

        AA'da yer alan habere göre açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşların alınan karara uymalarının önem taşıdığı kaydedildi.

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