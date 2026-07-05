Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı
Zonguldak'ta elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Giriş: 05 Temmuz 2026 - 09:10 Güncelleme:
Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.
AA'da yer alan habere göre açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşların alınan karara uymalarının önem taşıdığı kaydedildi.
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