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        Haberler Gündem Zonguldak'ta kaçak maden ocaklarına yönelik rüşvet soruşturmasında 16 şüpheli yakalandı

        Zonguldak'ta kaçak maden ocaklarına yönelik rüşvet soruşturmasında 16 şüpheli yakalandı

        Zonguldak'ta kaçak maden ocaklarına yönelik denetim ve imha işlemlerinin önceden haber verilerek engellendiği veya geciktirildiği ve bu yolla maddi menfaat sağlandığı iddialarına ilişkin düzenlenen iki ayrı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerden 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 22:32 Güncelleme:
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        Kaçak maden soruşturmasında 4 tutuklama

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren kaçak ve ruhsatsız maden ocaklarına yönelik denetim ve imha işlemleri öncesinde işletmecilere bilgi sızdırıldığı, işlemlerin engellendiği veya geciktirildiği ve bu yolla maddi menfaat sağlandığı iddiaları üzerine başlatılan rüşvet soruşturmasında 16 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

        DENETİMLERİN ÖNCEDEN HABER VERİLDİĞİ İDDİASI

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Kilimli ilçesindeki bazı kaçak ve ruhsatsız maden ocaklarına yönelik denetim ve imha işlemleriyle ilgili rüşvet iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

        Soruşturma kapsamında, bazı işletmecilere denetimlerden önce bilgi verildiği, bu sayede işlemlerin engellendiği veya geciktirildiği ve karşılığında maddi menfaat sağlandığı iddiaları araştırıldı.

        İLK OPERASYONDA 2'Sİ KAMU GÖREVLİSİ 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Elde edilen delil ve tespitler doğrultusunda 5 Ekim 2026 tarihinde saat 07.00'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile 68 fişek ele geçirildi.

        İKİNCİ OPERASYONDA 8 GÖZALTI DAHA

        Soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve yapılan ilave araştırmaların ardından 6 Ekim 2026 tarihinde saat 08.00'de ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, aralarında rödovans sözleşmesi kapsamında maden işletmeciliği yapan bir kişinin de bulunduğu 8 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

        Böylece iki ayrı operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.

        4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, 8 Ekim 2026 tarihinde Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

        Şüphelilerin adli işlemleri sonucunda 4 kişi tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

        Adli kontrol uygulanan 8 şüpheliden 2'sinin bu talep doğrultusunda mahkemeye sevk edildiği, 6'sının ise mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçak maden ocaklarına yönelik denetim ve imha işlemleriyle bağlantılı rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

        Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla delillerin hukuka uygun şekilde toplanmasına ve değerlendirilmesine devam edildiği belirtildi.

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