Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre İstanbul Tuzla’da, erik yiyen çocuğun attığı çekirdek aracına isabet ettiği için küçük çocuğu ormanlık alana götürmeye çalışıp, feci şekilde darp eden Ufuk Özüdoğru, bugün hakim karşısına çıktı.

ÜST SINIRDAN CEZA İSTENMİŞTİ

Ufuk Özüdoğru ilk celsede tahliye edildi. Türkiye'nin günlerce konuştuğu şiddet olayının ardından zanlı önce ‘ev hapsiyle’ serbest kalmış ardından tutuklanmıştı. Hafızalara kazınan o olayla ilgili savcılık iddianamesinde sanık Özüdoğru için 15 yıl 6 aya kadar hapis istemişti. Savcılık, şüphelinin suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiğini de vurgulayarak ‘üst sınırdan’ cezalandırılmasını talep etmişti.