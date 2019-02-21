Ayvacık depremini değerlendirdi

DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul Üniversitesi´nden emekli Dr. Oğuz Gündoğdu, Ayvacık depreminden sonra AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden farklı büyüklükler verildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar depremin büyüklüğü bakımından aralarında 1-2 puan fark oluyordu. Bu sefer açıklanan fark 0.5. Kandilli´nin verdiği 5.5. büyüklüğünün yüksek olduğunu düşünüyorum. AFAD, depremi 5 büyüklüğünde verdi. Uluslararası kuruluşlardan biri ise 5.1 verdi. Ortalama bunun 5 büyüklüğünde deprem olduğunu kabul etmemiz lazım. Çözümsel mekanizmasına göre doğru atımlı, normal seyrinde bir deprem olduğunu anlıyoruz. Aynı yerde 1717 yılında aynı yerde meydana gelen bir deprem var. Son deprem Çanakkale ve civarına çok hissedilmiş. Artçıların 40´ı geçtiğini belirtiyorlar. Depremin 5.5 büyüklüğünde olduğunu kabul edersek, çok daha fazla olması gerekiyor. Daha önce 30-35 öncü oldu. Bunların merkez üssü Ayvacık olarak verildi.. Eski binalar 2017´de yıkılmıştı. 4.5-5 büyüklüğünde depremde. O tarihteki artçı sarsıntıların sayısı 200-300 ü geçmişti."

"OLASI MARMARA DEPREMİNİN ÖNCÜSÜ DENİLEMEZ"

Oğuz Gündoğdu, Ayvacık depreminin ardından o bölgede büyük deprem beklenmediğini ifade ederken, "Çünkü uzun boylu fayları yok. Küçük faylarda, aynı yerde olan depremler" dedi. Dr. Gündoğdu, bir soru üzerine bu sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı için öncü olabileceğini söyleyemeyeceklerini vurgularken şöyle konuştu:

"Ayvacık depreminin doğrultu halinde deprem olması biraz mide bulandırıcı. Ancak, olası Marmara büyük depreminin öncüsü denilemez. Doğrultu atımlı bu deprem, bir kısmı çökme şeklinde olmuş. Aynı yerde aynı büyüklükte bu kez 4.5'tan büyük bir deprem olmuştu. Belediye başkanı canlı yayına bağlandı. '45 saniye sürdü' dedi. Alakasız, fazla korkmuş veya yanıltılmış. Eşim Beylikdüzü´ndeki evimizde hissetti. Klimada çıtırtı oldu. Ben kütüphanedeydim anlamadım doğrusu. Avcılar'da duyulması doğal, Orada deprem dalgaları büyüyor. Avcılar´da bir an önce orada kentsel dönüşümün yapılması şart. Kartal´da depremsiz yerle bir olan bina var. Bunun altından nasıl kalkacaklar bilemem. 1999´dan bu yana geçen zaman boşa geçmiş gibi görünüyor."