Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz sonuçları açıklandı. 'GUNDG' kodu ile BIST'te işlem görecek şirket, 10 milyon lot dağıttı. Halka arz büyüklüğü 350 milyon TL, halka arz açıklığı ise yüzde 25.64 olan Gündoğdu Gıda için ne zaman gong çalacağı henüz açıklanmadı. Peki, Gündoğdu Gıda kaç lot verdi? İşte, Gündoğdu Gıda halka arz sonuçları ve detayları...