İDDİALI KOÇLARA RENKLİ ÇERÇEVELER
Koç burcu, genel olarak heyecanlı bir yapıya sahip. Cesur ve canlı karakteri sayesinde iddialı seçimler yapmaktan kaçınmayan Koç burcu kadını için çoğu zaman kırmızı çerçeveli güneş gözlüğü önerilir.
Koçlar, çocuksu ve coşkulu yanlarını öne çıkaran ve güçlü bir çizgisi olan güneş gözlüğü modelleri tercih edilebilir.
BOĞA BURCU İÇİN ÖNCELİK KALİTE
Lüks ve kalite denince akla ilk önce Boğa burcu geliyor. Kalite için para harcamaktan kaçmayan Boğa kadınları, güneş gözlüğü seçerken lüks markalara yönelebilir. Fakat bu Bir Boğanın parasını düşünmeden harcayacağı anlamına gelmez, verdiği paranın karşılığını sonuna kadar alacağı, uzun yıllar kullanacağı bir gözlük tercih eder. Dayanıklı ve zamansız bir model seçmeye meyilli olan Boğa kadınları yuvarlak çerçeveli bir gözlükleri tercih edebilir.
İKİZLER BURCU FARLI OLMAYI SEVİYOR
İkizler burcu genel olarak farklı olana meraklıdır. Giyim konusunda unisex tarz benimseyen İkizler kadınları, bu tercihlerini aksesuar seçimlerine de yansıtır. Farklılıklara açık olan, entelektüel kişiliğini dışa vurmaktan kaçınmayan İkizler kadınları, herkesin rahatlıkla tercih edemeyeceği bir model olan altıgen tasarımlı güneş gözlüğü tercih edebilir.
RETRO GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ VE YENGEÇ BURCU
Yengeçler, trendleri körü körüne takip etmez, aksine kendine yakışanı arar ve bulur. Bulduğu modelin yıllar öncesine ait olmasını önemsemez. Retro ve vintage aşığı olan Yengeç burcu kadının gözlük seçimi her zaman belli bir döneme vurgu yapan modellerdir. Hatıralara da önem verdiği için gözlüklerinin gerçek bir vintage gözlükmüş gibi bir izlenim yaratmasını ister.
ASLAN BURCU İÇİN ÖNCELİK GÖSTERİŞLİ OLMASI
Bir Aslan burcu kadınının normal bir gözlük seçeceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Tabii ki klasik ya da sade gözlükleri de var ama onun bir Aslan kadını olduğunu gösteren, seçtiği gösterişli ve ihtişamlı modellerdir.
BAŞAK BURCUNUN TERCİHİ ZAMANSIZ GÖZLÜKLERDEN YANA
Başak burcu mükemmeliyetçiliği ile bilinir. Modası geçmeyen, kalitesi tartışılmayan hem minimal hem de şık olan, zamansız bir gözlük modelini kim tercih eder diye sorsak birçoğumuzun cevabı Başak olur. Başak kadınının için önceliği, sade ve gösterişsiz bir gözlük seçmektir. Ama bunu yaparken detaylarındaki şıklık ile kalbini fethedecek modeller arar.
RENKLİ CAMLAR TERAZİ BURCU İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN
Göze batmadan dikkat çekmeyi seven zarif Terazi kadını için en doğru güneş gözlüğü seçimi gözlük camlarından gözlerini gösteren açık tonlardaki modellerdir. Tam yuvarlak bir model yerine burun hizasından sonra oval bir hal alan çerçeveli gözlükler onun estetik bakış açısını vurgular. Camı birkaç renkten oluşan güneş gözlükleri, kararsız doğası yüzünden seçim yapmakta zorlanan Terazilerin işini fazlasıyla kolaylaştırır.
AKREP BURCU SİYAHIN ASALETİNDEN VAZGEÇMEZ
Akrep kadını gözlük seçimi yaparken renkli seçimler yerine tutkunun renklerinden olan siyaha yönelir hep. Bunun nedenlerinden bir tanesi siyahın asaleti, diğeri ise siyah gözlüklerin kişiye kattığı gizemdir.
Yuvarlak çerçeveli güneş gözlükleri onun için yumuşak bir seçim olacağından Akrep kadını, keskin çizgileri olan modelleri tercih eder.
NEREDE ORİJİNALLİK ORADA YAY BURCU
Yay burcu kadını, göçebe bir ruha sahiptir ve seyahat etmeyi çok sever. Güneş gözlüğü seçiminde de gezgin ve maceracı yönünü tamamlayan tasarımlara yönelir. Yay burcu kadını için gideceği rotayı yazan bir güneş gözlüğü olsa çok havalı olmaz mı?
Emin olun böyle bir gözlüğün var olduğunu bilen Yay burcu ona sahip olmak için elinden geleni yapabilir. Üstelik bir de gideceği şehir ile bağlantılı bir şarkının ismi güneş gözlüğünde varsa ne çerçeve ne de gözlüğün cam rengi ve hatta yüzüne uyumu bile önemini yitirir. O büyük resmi görerek çekeceği resimlerde ne kadar orijinal görüneceğine odaklanır.
MODASI HİÇ GEÇMEYEN GÖZLÜK SEÇİMİYLE OĞLAK BURCU
Oğlak burcu kadınının klasik tutkusu her zaman vardır. Klasik seçimler yapmasının nedeni, her zaman prestijli ve karizmatik görünmek istemesidir. Hayata gerçekçi gözlerle bakan Oğlak kadının gözlük seçiminde en yeni trendler yerine saygın bir duruşa sahip olan güneş gözlüklerini görürüz, en çok da modası hiç geçmeyenleri.
FARKLI VE DİKKAT ÇEKİCİ GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ KOVALAR İÇİN
Kova burcu, her durumda farklı olmayı seven ve bunun için çabalayan bir burçtur. Bu nedenle Kova burcu kadını güneş gözlüğü seçimi yaparken cam renginden önce şekline bakar. Çerçevesi ile dikkat çeken, havalı güneş gözlükleri, farklılıkları seven Kova burcu kadınlarının ilk tercihleri arasında yer alır.
ROMANTİZM BALIK BURCUNUN DOĞASINDA VAR
Yaratıcı ve zarif Balık burcu kadını güneş gözlüğünü seçerken romantik renklerden vazgeçemez. Onun için en harika renkler gün batımındaki gökyüzü ile denizin buluştuğu pembe, mor ve mavidir.
Bu tonlarda bir güneş gözlüğü Balık burcu kadını için en doğru seçim olacaktır. Hayalperestliğini ise yuvarlak çerçeveli gözlüklerle vurgulayabilir. Gözlüğünün boyutu ise yüzünün şeklinden ne büyük ne de küçük olmalıdır.
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