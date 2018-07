14 | 16

FARKLI VE DİKKAT ÇEKİCİ GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ KOVALAR İÇİN

Kova burcu, her durumda farklı olmayı seven ve bunun için çabalayan bir burçtur. Bu nedenle Kova burcu kadını güneş gözlüğü seçimi yaparken cam renginden önce şekline bakar. Çerçevesi ile dikkat çeken, havalı güneş gözlükleri, farklılıkları seven Kova burcu kadınlarının ilk tercihleri arasında yer alır.