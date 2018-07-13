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Emin olun böyle bir gözlüğün var olduğunu bilen Yay burcu ona sahip olmak için elinden geleni yapabilir. Üstelik bir de gideceği şehir ile bağlantılı bir şarkının ismi güneş gözlüğünde varsa ne çerçeve ne de gözlüğün cam rengi ve hatta yüzüne uyumu bile önemini yitirir. O büyük resmi görerek çekeceği resimlerde ne kadar orijinal görüneceğine odaklanır.