        Güneş ışığının azalması ruh sağlığını etkiliyor

        Güneş ışığının azalması ruh sağlığını etkiliyor

        Günlerin kısalması ve güneş ışığının azalmasıyla birlikte sonbahar ve kış aylarında artan ruhsal sorunların dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyleyen Psikiyatr Uzm. Dr. Mehmet Çevik, mevsimsel depresyonun hafife alınmaması gerektiğini vurguladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        25.08.2025 - 17:05
        Güneş ışığının azalması ruh sağlığını etkiliyor
        Psikiyatri Uzmanı Dr. Çevik, yaz aylarının bitişiyle birlikte günlerin kısalması, hava sıcaklıklarının düşmesi ve güneş ışığının azalmasının birçok kişide ruhsal dalgalanmalara yol açabildiğini belirterek, "Bu dönemde sıkça karşılaşılan ‘sonbahar hüznü’, kimi zaman basit bir ruh hali değişikliği olarak kalsa da, bazı kişilerde mevsimsel depresyona dönüşebiliyor" dedi.

        "HALSİZLİK VE YORGUNLUK GÖRÜLEBİLİR"

        Mevsimsel depresyonda halsizlik, isteksizlik, uyku düzeninde bozulma, aşırı uyuma ya da uyuyamama, iştah değişiklikleri ve yoğun mutsuzluk hissi gibi belirtiler görülebileceğini aktaran Uzm. Dr. Çevik, bu durumun günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

        Çevik, "Özellikle çalışan bireylerde iş verimliliğini, çocuklarda ise okul başarısını düşürebilen mevsimsel depresyon, kişinin sosyal hayatını da kısıtlayabiliyor" diye konuştu.

        BAŞA ÇIKMAK İÇİN ÖNERİLER

        Sonbahar hüznüyle mücadele konusunda önerilerde bulunan Çevik, "Güneş ışığından daha fazla faydalanmak, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve uyku düzenine dikkat etmek önemlidir. Hafif seyreden ruh hali değişikliklerinde yaşam tarzı düzenlemeleri faydalı olurken, uzun süren ve şiddetli belirtilerde mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Mevsimsel depresyon göz ardı edilmemelidir. Erken müdahale kişinin yaşam kalitesini korumada en etkili yöntemdir" ifadelerini kullandı.

