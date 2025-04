"Güneş ışınlarından her mevsim korunulmalı" | Sağlık Haberleri

"Güneş ışınlarından her mevsim korunulmalı" Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Bita Kavuncu, güneş ışınlarının yılın her döneminde cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirterek, "Güneş kremi yalnızca yazın değil, güneş ışınlarının etkili olduğu her mevsimde kullanılmalıdır" dedi

