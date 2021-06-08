Güneş tutulması ne zaman olacak? Güneş tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2021 yılının en önemli gök olaylarından biri gerçekleşecek...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Güneş tutulması 10 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DE GÖRÜLECEK Mİ?

Tutulma, Kanada'nın kuzeyi, Grönland, Rusya’nın kuzey doğusu Parçalı Tutulma:Kuzey Amerika'nın kuzeyi, Atlas okyanusu'nun kuzeyi, Avrupa, Orta ve Kuzey Asya’da görülecek. Güneş Tutulması, Türkiye’den izlenemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ NELERDİR?

14 Aralık Pazartesi saat 19:16’da Yay burcunda Güneş Tutulması gerçekleşecek ve en çok burcu ya da yükseleni Yay, İkizler, Başak ve Balık olanlar etkilenecekler. Güneş tutulması gerçekleşmeden önce içsel sıkıntı ve belirsizlik hissedebilir, gerilip ani duygusal patlamalar yaşayabiliriz. Güneş tutulmasını sakin karşılamaya çalışmak ve mümkünse açık havada zaman geçirip stresi ve fazla enerjiyi atmak en iyisi olacaktır.