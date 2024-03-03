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        Haberler Kültür-Sanat Sinema ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ 29 Mart'ta sinemalarda

        ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ 29 Mart'ta sinemalarda

        Serra Arıtürk ve Samet Kaan Kuyucu'nun başrolleri paylaştığı, Hande Türkel'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Emre Gül'ün satış rekorları kıran gençlik romanı 'Güneşi Söndürmem Gerek'ten aynı adla beyazperdeye uyarlanan film 29 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 00:26 Güncelleme: 03.03.2024 - 00:26
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        'Güneşi Söndürmem Gerek'
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        Emre Gül’ün aynı adlı çok satan gençlik romanı serisinden sinemaya uyarlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ filminin vizyonu için geri sayım devam ediyor. Hikayesi ve karakteriyle gençleri peşinde sürükleyen romanın heyecanla beklenen filminden duygu dolu yeni teaser paylaşıldı. Umut (Serra Arıtürk) ve Kerem’in (Samet Kaan Kuyucu) romantik anların yer aldığı yeni teaserda tüm imkansızlıklar içinde aşklarının peşinden gitmelerini görüyoruz.

        Sky Films ve ASC Films ortak yapımıyla 29 Mart’ta sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan, senaryosunu Doğukan Cantimur’un kaleme aldığı, Hande Türkel’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda başarılı genç oyuncular Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat, Ezgi Gör, Lal Ensari, Bayram Bazarov, Derin Beşikçioğlu, Serdar Bileke ve Burak Can ile usta oyuncu Osman Alkaş yer alıyor.

        Ağustos ayında Kıbrıs’ta çekimleri tamamlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’te, hayatındaki en değerli varlığı sevgilisi Anıl'ı kaybeden Umut’un, hayatına kaldığı yerden devam etmeye çabalarken hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıp yüzleşmesi anlatılıyor.

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        #Samet Kaan Kuyucu
        #serra arıtürk
        #Güneşi Söndürmem Gerek
        #Emre Gül
        #film
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