Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Güneşin Oğlu’ seyirciyle buluşmak için gün sayıyor

        ‘Güneşin Oğlu’ seyirciyle buluşmak için gün sayıyor

        Onur Ünlü imzalı aynı adlı filmden sahneye uyarlanan 'Güneşin Oğlu' filmi, usta oyuncular ve genç yeteneklerden oluşan güçlü kadrosuyla Zorlu PSM Prodüksiyonu olarak 5 Aralık Cuma günü seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 00:01 Güncelleme: 02.12.2025 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Güneşin Oğlu' seyirciyle buluşmak için gün sayıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinemanın kült filmlerinden “Güneşin Oğlu”, Zorlu PSM prodüksiyonu olarak tiyatro sahnesine uyarlanıyor. Yönetmenliğini Onur Ünlü ve Nagihan Gürkan’ın birlikte üstlendiği ve Fikri Şemsigil adında bir karakterin mucize beklentisiyle başlayan hikayesinin anlatıldığı oyunun oyuncu kadrosunda İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde, Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan yer alıyor.

        Fikri Bey’in ruhu çevresindeki insanların bedenlerine girip çıkmaya başlar. Bu olay hem kendi yaşamını hem de çevresindekilerin hayatını etkiler. Karakter, sonunda yaşadığı bu garip mucizeden kurtulmak ve gerçekleri öğrenmek için bir arayışa çıkar.

        REKLAM

        Oyun, oyuncuların sahnede kendi mekanlarını yarattığı bir anlatım diliyle sahneleniyor. Onur Ünlü’nün filminden sahneye uyarlanan “Güneşin Oğlu”, 5 Aralık’ta ve 7 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak ve sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelenecek. Güneşin Oğlu oyununun biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zorlu PSM
        #Güneşin Oğlu
        #Onur Ünlü
        #İbrahim Selim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Hamilelik numarası tutmadı
        Hamilelik numarası tutmadı
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları