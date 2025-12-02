‘Güneşin Oğlu’ seyirciyle buluşmak için gün sayıyor
Onur Ünlü imzalı aynı adlı filmden sahneye uyarlanan 'Güneşin Oğlu' filmi, usta oyuncular ve genç yeteneklerden oluşan güçlü kadrosuyla Zorlu PSM Prodüksiyonu olarak 5 Aralık Cuma günü seyirciyle buluşacak
Sinemanın kült filmlerinden “Güneşin Oğlu”, Zorlu PSM prodüksiyonu olarak tiyatro sahnesine uyarlanıyor. Yönetmenliğini Onur Ünlü ve Nagihan Gürkan’ın birlikte üstlendiği ve Fikri Şemsigil adında bir karakterin mucize beklentisiyle başlayan hikayesinin anlatıldığı oyunun oyuncu kadrosunda İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde, Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan yer alıyor.
Fikri Bey’in ruhu çevresindeki insanların bedenlerine girip çıkmaya başlar. Bu olay hem kendi yaşamını hem de çevresindekilerin hayatını etkiler. Karakter, sonunda yaşadığı bu garip mucizeden kurtulmak ve gerçekleri öğrenmek için bir arayışa çıkar.
Oyun, oyuncuların sahnede kendi mekanlarını yarattığı bir anlatım diliyle sahneleniyor. Onur Ünlü’nün filminden sahneye uyarlanan “Güneşin Oğlu”, 5 Aralık’ta ve 7 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak ve sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelenecek. Güneşin Oğlu oyununun biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.