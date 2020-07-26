Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 430 bini geçti

İnternette gördü, gözünden oldu!

AA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 312 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 6 bin 655 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 12 bin 204 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 434 bin 200'e yükseldi, Kovid-19 vakalarından 263 bin 54'ü iyileşti.

Bugüne kadar toplam 2 milyon 730 bin 812 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.