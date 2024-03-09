Güney Kıbrıs'ta bir manastır, eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddiaları üzerine kapatıldı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bir manastırın, 2 rahibin eşcinsel ilişki yaşadığı, kilisede 800 bin avro para bulundurduğu ve yolsuzluk yaptıkları iddialarıyla kapatıldığı bildirildi.
Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY'nin Fterikoudi köyündeki Osiou Avvakum Manastırı'nda görevli 2 rahibin eşcinsel ilişki yaşadıkları, kilisede 800 bin avro para bulundurdukları ve yolsuzluk yaptıkları iddia edildi.
İddialar üzerine Kıbrıs Ortodoks Kilisesi soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında manastır geçici olarak kapatılırken, 2 rahibin ise kiliseden uzaklaştırılacağı bildirildi.
Söz konusu rahipler iddiaları yalanladı.