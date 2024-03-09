Güney Kıbrıs'ta bir manastır, eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddiaları üzerine kapatıldı

Güney Kıbrıs'ta bir manastır, eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddiaları üzerine kapatıldı

Güney Kıbrıs'ta bir manastır, eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddiaları üzerine kapatıldı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bir manastırın, 2 rahibin eşcinsel ilişki yaşadığı, kilisede 800 bin avro para bulundurduğu ve yolsuzluk yaptıkları iddialarıyla kapatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 09.03.2024 - 20:28 Güncelleme: 09.03.2024 - 20:28 facebook

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