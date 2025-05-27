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        Haberler Dünya Güney Kore'de eski başbakana ve maliye bakanına yurtdışına çıkış yasağı | Dış Haberler

        Güney Kore'de eski başbakana ve maliye bakanına yurtdışına çıkış yasağı

        Güney Kore'de eski Başbakan Han Duck-soo ve eski Maliye Bakanı Choi Sang-mok'un, eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim girişimiyle bağlantılı ayaklanma iddialarına ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak yurtdışına seyahat etmeleri yasaklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 09:47 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:47
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        Güney Kore'de eski başbakana yurtdışına çıkış yasağı
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        Güney Kore'de eski Başbakan Han Duck-soo ve eski Maliye Bakanı Choi Sang-mok'a seyahat yasağı getirildi.

        Yonhap, Han ve Choi'nin ayaklanma suçlamasıyla soruşturan özel bir polis birimi tarafından sorgulandığını belirtti.

        Yoon Suk Yeol'un aralık ayında görevini ihlal ettiği gerekçesiyle görevden alınmasının ardından, Han ve Choi'nin eski liderin kısa süren sıkıyönetiminde nasıl bir rol oynadıkları ve iddia ettikleri gibi bu harekete direnip direnmedikleri konusunda tartışmalar sürüyordu.

        3 Aralık'ta ilan edilen ve saatler sonra parlamento tarafından iptal edilen sıkıyönetim, Güney Kore'yi hem Han'ın hem de Choi'nin başkan vekili olarak görev yaptığı eşi benzeri görülmemiş bir anayasal krize sürükledi.

        Güney Koreliler yeni bir lider seçmek üzere 3 Haziran'da erken seçime gidecek.

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