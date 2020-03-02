AA

Güney Kore'de koronavirüsün (Kovid-19) ülkeye hızla yayılmasının nedeni olarak gösterilen "Shincheonji Kilisesi"nin kurucusu Lee Man-hee, halktan özür diledi.

AA'nın BBC kaynaklı haberine göre; basın toplantısında dizlerinin üzerine çöküp başını öne eğerek halktan Kovid-19'un ülkede hızla yayılmasına neden olduğu için samimiyetle özür dileyen Lee, yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun negatif olduğunu söyledi.

ELLERİNDEN GELENİ YAPTIKLARINI ANCAK YAYILMASINI ÖNLEYEMDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Kasıtlı olmasa da çok sayıda kişiye virüs bulaştığını belirten 88 yaşındaki Lee, ellerinden geleni yaptıklarını ancak virüsün yayılmasını önleyemediklerini ifade etti.

Ülkedeki 4 binden fazla Kovid-19 vakasının yaklaşık yüzde 60'ı Shincheonji Kilisesi mensubu.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden 21 Şubat'ta yapılan açıklamada, ülkede virüs bulaştığı yeni tespit edilen kişilerden çoğunun, Daegu şehrinde, Kovid-19 taşıdığı sonradan anlaşılan bir kişinin Shincheonji Kilisesi'nde katıldığı ayinlerde bulunduğu aktarılmıştı.