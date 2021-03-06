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Güney Kore kahraman Türk kızı Rabia'yı konuşuyor!

Güney Kore'nin başkenti Seul'de genç bir kızı cinsel saldırıdan kurtaran ve saldırganı yakalayarak polise teslim eden Türk vatandaşı Rabia Şirin, ülke basınının büyük ilgisini çekti.

Güney Kore kahraman Türk kızı Rabia'yı konuşuyor!
AA

Songpa semtindeki bir iş merkezinde 17 Şubat akşamı meydana gelen olayda, saldırgan tuvalete kadar takip ettiği 20'li yaşlardaki genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı.

Olay yerine çok yakın bir restoranda çalışan 25 yaşındaki Şirin ve patronu, kızın çığlıklarını duyar duymaz yardıma koştu.

Yaşadığı boğuşmanın ardından kızı saldırganın elinden kurtaran Şirin, sarhoş saldırganın kaçmasını engelledi ve polise teslim etti. Kamu çalışanı olduğu belirlenen ancak kimliği açıklanmayan 30 yaşlarındaki saldırgan gözaltına alındı.

Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın olduğu sırada iş yerinde yemek yerken dışarıdan birinin, "Beni kurtarın" şeklinde yardım çığlığını duyduğunu söyledi.

Şirin, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Sesin nereden geldiğini anlamak için kapıya koştum. Saat 10.00'da orada genelde hiç kimse olmuyor. Kızın bizim 20 metre ötemizde olduğunu gördük. Hemen yanına gittik. Geldiğimizde kızın ayağında ayakkabısı yoktu. Saçı yolunmuştu. Sağ bacağında bir topallama vardı ve eli kanıyordu. Biz gidince kız adamın elinden kaçıp asansöre bindi. Adam da peşinden gitmek istedi. Saldırganı yere oturttuk. Patronum polisi aradı. Polisi aradığımızı duyunca adam kaçmaya çalıştı. Polis gelinceye kadar adam binanın içinde turladı, kaçamadı. Adamı yere yatırdık ve etkisiz hale getirdik. Polis adamı alıp götürdü."

Şirin, saldırganı etkisiz hale getirmesinin hemen ardından, teselli etmek için genç kızın yanına gittiğini belirtti.

GÜNEY KORE BASININDA GENİŞ YANKI BULDU

Şirin, olayın ardından çok sayıda basın kuruluşunun röportaj talebinde bulunduğunu ve olayın Güney Kore gazete ve televizyon kanallarında geniş yankı bulduğunu anlattı.

Şirin, "Bu olayın duyulmasını istememin sebebi, dünyanın birçok yerinde kadına şiddet gösteriliyor. Buna kimsenin sesi çıkmıyor. Kadına şiddet gösteren de bir yol bulup işin içinden sıyrılıyor. Kim olursa olsun bir kadına şiddet gösteriliyorsa bir şey yapmak lazım. Şiddetle hiçbir yere varamayız. Sevgi göstererek bir yerlere gelebiliriz." diye konuştu.

Songpa Polis Merkezi, Şirin'e "Polisle iş birliği yapıp saldırganın tutuklanmasına katkılarınızdan dolayı müteşekkiriz." ifadesinin yer aldığı teşekkür belgesi takdim etti.

Güney Koreliler de sosyal medya platformlarında olaya ilişkin paylaşılan videolara yaptıkları yorumlarda, ülkedeki bir yabancı olarak bu davranışı sergileyen Şirin'i tebrik etti.

SEUL BÜYÜKELÇİSİNDEN HEDİYE UÇAK BİLETİ

Olayın ardından Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Şirin'i büyükelçiliğe davet ederek örnek davranışı nedeniyle kutladı.

Büyükelçi Erçin, Şirin'e Türk Hava Yollarından (THY) Türkiye'ye gidiş-dönüş uçak bileti hediye etti.

Ayrıca Büyükelçilik, Şirin'in Güney Kore'de bir üniversitede burslu eğitim alması için çalışmalarda bulunuyor.

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği olaya ilişkin sosyal medya hesabından, "17 Şubat 2021 gecesi Koreli genç bir kızı tecavüzden kurtardıktan sonra saldırganı yakalayarak polise teslim eden vatandaşımız Rabia Şirin gösterdiği kahramanlıkla bizi gururlandırmıştır. Büyükelçi Ersin Erçin ile Büyükelçilik mensupları Rabia'yı bizzat kutlayarak kendisine ödül vermişlerdir." açıklamasında bulundu.

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