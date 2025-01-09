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        Haberler Dünya Güney Kore ve ABD arasında nükleer ihracat ve işbirliği mutabakat zaptı imzalandı | Dış Haberler

        Güney Kore ve ABD arasında nükleer ihracat ve işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

        Güney Kore ve ABD, iki ülke arasındaki nükleer ihracatla işbirliğine ilişkin temel ilkeleri içeren mutabakat zaptı imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:24 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:24
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        Güney Kore ve ABD arasında nükleer mutabakat
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        Güney Kore Sanayi Bakanı Ahn Duk-geun ile ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un katıldığı imza töreninde, iki ülkenin dışişleri bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

        Tören kapsamında, iki ülke arasında nükleer enerji üretimi ve ilgili teknolojilerde kullanılan malzemeyle ekipmanın satışı ve nükleer enerji alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptına imza atıldı.

        Taraflarca yapılan ortak açıklamada, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusundaki karşılıklı kararlılık vurgulanırken anlaşmayla ülkeler arası nükleer teknoloji ihracatının güçleneceği belirtildi.

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        #güney kore
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