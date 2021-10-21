Güney Koreli işçilerden Squid Game kostümlü protesto! 0:00 / 0:00

Reuters

Son günlerde dünya çapında izlenme rekoru kıran Squid Game dizisinin çekildiği ülke olan Güney Kore’de binlerce işçi sokaklara döküldü.

Protestocular, hükümete düzensiz işçiler için daha iyi çalışma koşulları sağlama ve asgari ücret zam yapma çağrısında bulundu.

Kore Sendikalar Konfederasyonu'nun (KCTU) binlerce üyesi ülke çapında gösterilere katıldı. Squid Game dizisinde beyaz daire, kare veya üçgen sembollü pembe tulumlar ve maskeler giyen sendikacılar, yüksek sesli müzik eşliğinde davul çalarak ve dans etti.

Sendika işçilerinden biri, “Squid Game” dizisindeki gibi ülkenin çoğunluğunun gelir eşitsizliği nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdiğini söyledi.

Bulaşıcı hastalık önleme yasasını ihlal ederek yasadışı protestolar düzenleyerek koronavirüs kısıtlamalarına karşı çıkan grup polise şikayet edildi.

Mevcut sosyal mesafe kurallarına göre başkentte ve çevre bölgelerde sadece tek kişilik protestolara izin veriliyor.