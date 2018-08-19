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Güngör Uras kimdir? "Ayşe Teyze'nin Abisi" olarak tanımıştık! İşte Güngör Uras'la ilgili detaylar

Halka temas eden ekonomi yazılarıyla "Ayşe Teyze'nin Güngör Abisi" olarak nam salan ünlü ekonomist Güngör Uras yaşamını yitirdi. Sevenlerini yasa boğan haber sonrası Güngör Uras kimdir? sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Peki; Güngör Uras kimdir, nereli? İşte cevabı...

19.08.2018 - 19:51 | Güncelleme:

Milliyet Gazetesi ekonomi yazarı Güngör Uras, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Sevenleri ve okuyucularını yasa boğan haber sonrası Güngör Uras'ın biyografisi araştırılıyor. Peki; Güngör Uras kimdir? Güngör Uras nereli? İşte, "Ayşe Teyze'nin abisi" olarak tanıdığımız Güngör Uras ile ilgili merak edilenler...

GÜNGÖR URAS KİMDİR?

Güngör Uras 22 Temmuz 1933 tarihinde Düzce de doğdu. Babası Halit Uras Beylerbeyi Sarayında son şehzadelerden Abid Efendinin yaveri iken Milli Mücadeleye katılan ve İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen bir subay idi. Tekaüt olduktan sonra bankacılık yapmıştı.

İlkokulu Anadolunun değişik şehirlerinde okudu. Ankara Koleji'ni ve Mülkiye'yi

Devlet Planlama Teşkilatında 1962-l974 yıllarında uzman olarak çalıştı. Kuruluşundan sonra TÜSİAD ın ilk genel sekreteri olarak yayın ve araştırma faaliyetini başlattı.1980-2001 yılları arasında Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sabancı Grubunda çalıştı.

SBF de başladığı doktorasını İÜ İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Doçentlik sınavını Boğaziçi Üniversitesi'nde verdi. Marmara Üniversitesi'nde Profesör oldu.
Vefatından önce Milliyet Gazetesi'nde ekonomi yazarlığı yapan Güngör Uras, Evli ve bir kız çocuğu babasıydı...

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