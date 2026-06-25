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        Haberler Gündem 3. Sayfa Günlerce cesetle birlikte yaşadı | Son dakika haberleri

        Günlerce cesetle birlikte yaşadı

        Kütahya'da 68 yaşındaki Hatice Alaçam, oğlu ile yaşadığı evde ölü bulundu. İlk incelemede yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Alaçam'ın cesedi otopsiye gönderilirken, annesinin ölümünü bildirmediği öne sürülen oğlunun bir gün önce hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 00:56 Güncelleme:
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        Günlerce cesetle birlikte yaşadı

        Kütahya'da 68 yaşındaki kadın, oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu. Börekçiler Mahallesi Pınar Sokak'ta Hatice Alaçam ile oğlu Ö.Ö'nün (40) yaşadığı eve, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, yatağında hareketsiz bulunan Alaçam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede, cesedi bozulmaya başlayan kadının yaklaşık 15 gün önce öldüğü değerlendirildi.

        Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Ö.Ö'nün ise rahatsızlığından dolayı dün hastaneye yattığı öğrenildi.

        Olay yeri incelemesinin ardından Alaçam'ın cesedi, otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Öte yandan, Ö.Ö'nün annesinin öldüğünü bildirmediği ve cesediyle aynı evde yaşadığı tahmin ediliyor.

        Mahalle muhtarı İsmail Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve oğlunun sokakta çok fazla görülmediğini, kadının günler önce öldüğünün tahmin edildiğini belirtti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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