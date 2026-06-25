Günlerce cesetle birlikte yaşadı

İstanbul'da yaşanmıştı... Firari katil sınırda yakalandı!

İstanbul Güngören'de, evlenmek istediği kadının kardeşi 21 yaşındaki Hazem Muhammed'i tabancayla vurarak öldüren 37 yaşındaki Mustafa D., Suriye'ye kaçmak isterken Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınırı geçmesine dakikalar kala yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan... Daha Fazla Göster İstanbul Güngören'de, evlenmek istediği kadının kardeşi 21 yaşındaki Hazem Muhammed'i tabancayla vurarak öldüren 37 yaşındaki Mustafa D., Suriye'ye kaçmak isterken Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınırı geçmesine dakikalar kala yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan katil zanlısı ve ona yardım ettiği belirlenen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi Daha Az Göster